ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈದಿಗಳ ಮನವಿಯಂತೆ ಜೈಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಬಂಧಿತನನ್ನು ಅವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಿಸುವುದರ ಉದ್ದೇಶವು ಆತನ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
Published : May 19, 2026 at 8:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಇಂತಹುದೇ ಸೆರೆವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಾಷಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಟಾನ್, ತಾನು ಮೈಸೂರಿನವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಅಥವಾ ನಂಜನಗೂಡು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದುಮ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆರೋಪಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತನನ್ನು ಅವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಿಸುವುದರ ಉದ್ದೇಶವು ಆತನ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಅಂತಹ ಬಲವಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಂತಹ ಆರೈಕೆಯ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕೃತ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಹಕ್ಕಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೈಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಆರೋಪಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಊರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರು 2014 ರಿಂದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಲವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಏ. 6 ರಂದು 1988 ರ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೀಪನ ವಸ್ತುಗಳ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪಾಷಾ ಅವರನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಷಾ ತಾನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಜೈಲು (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಜೈಲು) ಅಥವಾ ನಂಜನಗೂಡು ಜೈಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮನವಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಆಕ್ಷೇಪ
'ಅಂದರ್-ಬಹಾರ್' ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಟ, ಜೂಜಾಟವಲ್ಲ- ಹೈಕೋರ್ಟ್; ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು