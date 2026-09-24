ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಗಳೂರು: ಶಾಸಕ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕುಣಿದ ಜನ
ಶಾಸಕ ಬಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಬರಪಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 24, 2026 at 9:32 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಗಳೂರನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಬರಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಶಾಸಕ ಬಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಹೊತ್ತು ಕುಣಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ತನಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಡೋಲ್ ಬಡಿದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಗಳೂರಿನ ಜನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ನಿನ್ನೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ನನ್ನ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೇ ಹುಷಾರ್: ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಬಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, "ನೂರಾರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳು, ನಿಮಗೇನು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಕೂಡದು. ನನ್ನ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೇ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಮೂರು ಜನ (ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು) ನೆಟ್ಟಗಿರೋಣ. ನಾನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿ ಹೋಗಿವೆ. ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಮಾದರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಾವು ಮೂರು ಜನ ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಡ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೀಟರ್ ಊದಿ ಮಲ್ಗೋಣ. ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?. ಅವರು ಮಲ್ಗಿದ್ರು ಬಿಡಬೇಡಿ ಊದಿಸಿ. ನಾನು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು (ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು) ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ ಬಂದರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಎಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
"ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ನಾನು ಎನ್ನುವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೀ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನೇ ಬಿಡುವನಲ್ಲ. ಇದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲ. ಹೌದು ಇದು ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇನ್ನೂ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಎಂಪಿ, ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಯಾರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು ಅವರು ನಮ್ಮವರೆ ಅಲ್ವಾ?" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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