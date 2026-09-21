ಬರ ಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ: ಇಂದು ಜಗಳೂರು ಬಂದ್
ಬರ ಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಗಳೂರು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
Published : September 21, 2026 at 10:08 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬರ ಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳೂರು ಸೇರಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಜಗಳೂರು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಸ್ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಜಗಳೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಪಿಎಂಸಿ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ರೈತರು ಪಟ್ಟಣದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ, ದೊಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-ಜಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-ಜಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಬಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಣಂತಿ ಮಹಿಳೆಯು ಮಗು ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಬಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜನಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ರೈತರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿಚೋಡು, ಬಸವನಕೋಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಜನರು ಗುಳೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನೂರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷ ಬರಕ್ಕೆ ಜಗಳೂರು ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಬರ ಘೋಷಣೆ ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗಲಿದೆ. ಜಗಳೂರನ್ನು ಬರ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕ ಆದಾಗ ಸಿಎಂ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಬರ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ. ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರಿದ್ದರೂ ಜಗಳೂರನ್ನು ಬರ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಜಗಳೂರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಗಳೂರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳಿದ್ದರೂ ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರ ಕುರಿತ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಜಗಳೂರನ್ನು ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಸ್.ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸಿದರು.
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