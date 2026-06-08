ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕದ್ದ ಬಂಗಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮೋಸ: ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳ ಶಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯಾನಿಗೆ ಜಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಹುಡುಕಾಟ
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳ ಶಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆತನಿಗಾಗಿ ಕುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 8, 2026 at 5:13 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕದ್ದ ಬಂಗಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳ ಶಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯಾ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೋಸ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜಗಳೂರು ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳ ಶಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ನಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕು ಸುರಹೊನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ್ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಾಮನೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದನು.
ತನ್ನ ಬಳಿ ಕದ್ದಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಅಭರಣಗಳು ಇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶಿವರಾಜ್ಗೆ ಶಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯಾ ನಂಬಿಸಿದ್ದನು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ನೀಡುವುದಾಗಿ, ಜಗಳೂರಿನ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಿರವಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಶಿವರಾಜ್ಗೆ ಶಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯಾ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದನು.
ಶಿವರಾಜ್ನನ್ನು ಜಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಆತನಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ಪಡೆದು ಬಂಗಾರ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಶಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯಾ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕಾದರೂ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಿವರಾಜ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯಾನ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಬೇರೊಂದು ನಂಬರ್ನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯಾ ಫೋನ್ ಪೇನಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನೀಡದ ಹಿನ್ನಲೆ ತಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಶಿವರಾಜ್ಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಶಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯಾನ ವಿರುದ್ದ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ ಜಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಗಳೂರು ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಸಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೈಚಳಕ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಕಳ್ಳತನದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಇದೀಗ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ. ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ಅವನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಗಳೂರು ಠಾಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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