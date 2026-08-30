ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜಗಳೂರು, ಹರಿಹರ ಹೆಸರು: ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ
ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಜಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹರಿಹರ ಹೆಸರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 30, 2026 at 6:01 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 101 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರಪೀಡಿತ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಗಳೂರು, ಹರಿಹರದ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಜಗಳೂರನ್ನು ಬರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನೇ ಆಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಹ ತಾಲೂಕುಗಳು ವಂಚಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಜಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹರಿಹರ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು.
ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅನೇಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ. ಈ ಮಾನದಂಡ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸತತವಾಗಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಶೇ.75ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇರಬಾರದು. ಬೆಳೆ ಹಸಿರು ಇರಬಾರದು. ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿರಬೇಕು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿಶತ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸೆಟಲೈಟ್ ಆಧರಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬರ ಘೋಷಣೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇ ಈ ತಾಲೂಕಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪ: ಕೊಂಡುಕುರಿ ನಾಡು ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ತಾಲೂಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾದ್ರೆ ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಗುಳೆ ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದು, ಬಿತ್ತನೆ ಶೇ.60 ದಾಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶೇ.56 ರಷ್ಟು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೇ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಬರ ಘೋಷಣೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇ ಈ ತಾಲೂಕಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದರೆ ಈ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನೂ ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬುದು ರೈತರ ಒಕ್ಕೊರಲ ಕೂಗಾಗಿದೆ.
100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರ ಎದುರಿಸಿರುವ ತಾಲೂಕು ಜಗಳೂರು: ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಜಗಳೂರನ್ನು ಬರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿವೆ. ಜಗಳೂರು ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಬರ ಎದುರಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ರೈತರು ಮಳೆಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ತಳಮಟ್ಟದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ, ಕೇವಲ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜಗಳೂರನ್ನು ಬರಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಭರಸಮುದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಬೆಳೆನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೈ ತಪ್ಪಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಮರುಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಜಗಳೂರನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.
ತಾಲೂಕಿನ 196 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಬರಗಾಲ: ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ 196 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಬರಗಾಲದ ಕರಾಳ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹತ್ತಿ, ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಗಳು ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ತೆನೆಯಲ್ಲೇ ಕಮರಿಹೋಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೈತರು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಲದ್ದಿ ಹುಳು ಕಾಟ ಎದಿರಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಿತ್ತನೆ ಖರ್ಚು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ರೈತನ ತಲೆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಪರದಾಡುವ ಭೀಕರವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರ ಈ ಗೋಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು ಪ್ರತಿಶತ ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಇರುವ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಘೋಷಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಿತ್ತನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭದ್ರಾ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದು ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರು ನೀರು ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯದೆ ಇರುವುದು ರೈತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದೇ ಹರಿಹರ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದೆ ಇರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಭರಸಮುದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ ಕೇಳ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ರೈತರು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ. ಶೇ.20% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರು ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸದೇ ಇರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೆಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಕಂಡಿರುವ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮದು. ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಗುಳೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ತಪ್ಪಿದೆ. ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಿದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಜಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬರ ಎಂದು ಪರಿಗಣನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲ ಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಜಗಳೂರಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "101 ಬಡಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಗಳೂರನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇ.100 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಬರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಸಕರು ಹಾಗು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮಾಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಹೊನ್ನಾಳಿ, ನ್ಯಾಮತಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಇಲ್ಲ, ನದಿಗಳ ಮೂಲನೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಾಲೂಕುಗಳ ಸೇರಿಸಬಹುದು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಾರ ಡ್ರೈ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೇವಾಂಶ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆ ತನಕ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಕೊನೆತನಕ ಆಗಿರುವ ಬರದ ಪಟ್ಟಿ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು, ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.
ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ಹರಿಹರ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ತಾಲೂಕುನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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