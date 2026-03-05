ದಾವಣಗೆರೆ : ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪಣ ; ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಧ್ವನಿಯಾದ ಜಬೀನ ಖಾನಂ
ಜಬೀನ ಖಾನಂ ಅವರು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 5, 2026 at 2:40 PM IST
ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಬೀನ ಖಾನಂ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ. ತಂದೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದರೆ, ಇವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿ, ಬೀಡಿ ಕಂಪನಿಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೋಸ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ತಾನೂ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜಬೀನಾ ಖಾನಂ ಅವರು ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ನೆರಳು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೂನಿಯನ್ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದರು.
ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,500 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದು, ಅವರ ಬಳಿ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. 150 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಕೂಲಿ, 240 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಬೀನ ಖಾನಂ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಜಬೀನಾ ಖಾನಂ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ನುಡಿಗಳಿವು : ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಜಬೀನ ಖಾನಂ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ, ನಾನೂ ಕೂಡ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ವಾರಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲೆ. ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೂಲಿಗಿಂತ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೋರಾಟದ ಫಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆಯಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕನಸು : 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಾರದು. 150 ಕೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಡೆಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬದುಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಗೌರವಯುತ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕವೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ : 'ನಮಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕವೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದರೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು 11 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ 8 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿಯಿಂದ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ 240 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಪಡೆದು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ 240 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆವು. ನಮಗೆ ಜಬೀನ ಮೇಡಂ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಂ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಸಬ್ರೀನ್ ತಾಜ್.
ಜಬೀನ ಮೇಡಂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ : ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಫಝ್ಲುನ್ನೀಸಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಮೇಡಂ ಕರೆದ್ರೇ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಜಬೀನ ಮೇಡಂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 150 ರಿಂದ 240 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಜಬೀನ ಮೇಡಂ ಅವರಿಂದ. ನಾವು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ 60 ರೂ ಕೂಲಿ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 240 ಕೂಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಇದ್ರೂ ತಪ್ಪದೇ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ, ರೈತಪರ ಹೋರಾಟ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹೋರಾಟ, ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
