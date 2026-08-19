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ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದಡಿ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಗ್ರಹ

ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

LEGISLATIVE COUNCIL MEMBER IVAN D'SOUZA DEMANDS 2% RESERVATION FOR CHRISTIANS UNDER OBC CATEGORY
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2026 at 8:32 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: "ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ 3ಬಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದ್ದು ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 2ಬಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದಂತೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

"ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರವರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಪ್ರವರ್ಗ 3ಬಿಯ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಶ್ನಿಯನ್ನರನ್ನು ಇತರೆ ಪ್ರಬಲ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪ ವರ್ಗ ರಚಿಸಬೇಕು" ಎಂದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್, "ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಪ ವರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದಂತೆ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವಾದ ಜೆರುಸಲೇಂಗೆ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದೂ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

"2025-26ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 103.74 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಅನುದಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚವಾದ ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯನುಸಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕೋರಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.

"ಹಾಗೆಯೇ ಸದ್ಯ ನಿಗಮವು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗ ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, "ಜಾಗ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

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TAGGED:

BENGALURU
ಮೀಸಲಾತಿ
ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ
OBC CATEGORY
RESERVATION FOR CHRISTIANS

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