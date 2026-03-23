ಮರ್ಯಾದೆ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಮಸೂದೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ
ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಗೊಂದಲ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
Published : March 23, 2026 at 8:02 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮರ್ಯಾದೆ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧಿಸುವ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧ (ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ) ವಿಧೇಯಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು.
ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಮಸೂದೆ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿತ್ತಾ, ಅನ್ಯ ಜಾತಿಗಳ, ಧರ್ಮದ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಮೆಚ್ಚಿ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮರ್ಯಾದೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ, ಹಿಂಸೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕ ಒಪ್ಪಿ, ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾನೂನು ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬಿಲ್ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ?. ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ?. ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಪಯೋಗ ಏನಿದೆ?. ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಸು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಸ್ಪದ ನೀಡವಂತಿದೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ BNS ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?. ಕೇವಲ ಬಸವಣ್ಣನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಬೇರೇನು ಹೊಸತಿದೆ?. ಮಸೂದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 4ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಯಾರೇ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸೂದೆ, ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲ ಕಾಯ್ದೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಸೂದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೊಸತೇನಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಮ್ಮತಿ ಎಂಬ ಅಂಶ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಂಶವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಿಥಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗದವರೂ ತಿಥಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿಗಳ, ಕಸುಬುಗಳ ಅಜೀವಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲಣ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು, “ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 2.5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಿತಿಯನ್ನೂ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ವಾರ್ಷಿಕ 2.5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜನರು ಸಿಎ ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಆ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸರಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಈಗ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ, ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲೂ ಸಹ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸರಳ ಆಡಳಿತ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಅನಗತ್ಯ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತಡೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಬಿಲ್ ಅಂಗೀಕಾರ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಟಲೀಕರಣ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿತು.
ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಮಸೂದೆ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸುತ್ತಾ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಹಲವಾರು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಳಿ ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಈ ಮಸೂದೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದ, ಯುನಾನಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಗಣಿತದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಇವೆ ಎಂದರು.
ಹಲವು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಬಸವಣ್ಣ ಜೊತೆಗಿನ ನೂರಾರು ಶರಣರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಹೀಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರ ಹೊಂದಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಬಂಡಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಅಂಶವನ್ನು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಲಿಪಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ: ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ