ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಲಾಡ್

ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರಲಿ. ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಬಳಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್​ ಲಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್​ ಲಾಡ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 14, 2026 at 2:01 PM IST

ಧಾರವಾಡ: ಗೆದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್​ ಲಾಡ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು. ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಗೆದ್ದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡ್ಮೂರು ಸಲ ಗೆದ್ದಿರಲಿ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಈ ಬಿಲ್​ ಅನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವೇ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​) ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​) ಅಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 12 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮಿಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹಮತವಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಲ್​ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಗಣತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಳೆದ ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್​ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಹೊಸ ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್​ಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ನಾನು ಬಿಲ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾನೂಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ‌ ನಿಲುವುಗಳು ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನೂಕೂಲವಾಗೋ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​​​ ಯುವ ನಾಯಕ ಫೈರೋಜ್ ಪಠಾಣ್​​​​ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ದುರ್ದೈವ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಾರವಾಡ: ಯೂತ್​ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಕೊಲೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವೇ ಕಾರಣ; ಒಂಬತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

