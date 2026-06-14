ಸತೀಶ್ಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ: ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ವಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : June 14, 2026 at 7:31 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸತೀಶ್ಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2028ಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು. ನಮ್ಮವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಲಿಂಗಾಯತರು, ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಕುರುಬರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ವಿ. ನಾಯಕ ಸಮಾಜ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೋತ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಬರೋದು. ದೇವರೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಏನೂ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಹತ್ತು ದಿನ ಆಯ್ತು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಟೈಂ ಕೊಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಯತ್ನಾಳ್ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಡೇ ಒನ್ ನಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಿಮ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸೋಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಶೇ.7% ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಮುಖ ಇದೆ. ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
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