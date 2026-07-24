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ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿಎಂಸ್ ಆರಂಭ: ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್​

ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಹನ ಸವಾರರ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಿವೆ.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿಎಂಸ್ ಆರಂಭ
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿಎಂಸ್ ಆರಂಭ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 2:05 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಏಲಕ್ಕಿ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಆರಕ್ಷಕರು ದಂಡ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿರುವ ನಂಬರ್​ನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್ ಬರಲಿದೆ.

ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಮೂರು ಕಡೆ ಈ ಐಟಿಎಂಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವೃತ್ತ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಇಬಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಈ ಐಟಿಎಂಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಹನ ಸವಾರರ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಯಾವ ತರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಹಾಕಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮೇಲಿನ ನಂಬರ್‌ಗೆ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಿವೆ. ಸದ್ಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್‌ ಜೊತೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕದೇ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸವಾರರಿಗೆ ದಂಡ ಬೀಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಏಕಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಅಧಿಕವೇಗದ ಚಾಲನೆ ಕರ್ಕಶ ಹಾರ್ನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಹ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಐಟಿಎಂಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಫೂಟೇಜ್ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೂಟೇಜ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟ್‌ಮ್​ಗೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅದು ವಾಹನ ನಂಬರ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಮಾಲಿಕರು ವಿಳಾಸ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಂಡದ ಅಮೌಂಟ್‌ನ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ದಂಡದ ರಶೀದಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಮುಗೀತು. ಇನ್ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿಂತು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುವ ಪ್ರಮೇಯ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಸವಾರರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದಂಡ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಈ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

ಯೋಜನೆಗೆ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ: 2025 -26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಜನೆಯ ನಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ 52.63.150 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಎಐ ಬೇಸ್​ಡ್ ಎಎನ್ಪಿಆರ್ (ಅಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರಿಕಗ್ನೇಶನ್ )ಮತ್ತು 10 ಸರ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 11,63,150 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕಡೆ 6 ಎಐ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಎನ್‌ಪಿಆರ್ ಮತ್ತು 10 ಸರ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡದ ಹಣವನ್ನು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆನ್​ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಇಮೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹದ್ದಿನಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಟಿಎಂಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಲವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಮೋಟಾರ್ ನಿಯಮದಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2015 -26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಆರ್‌ಎಸ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 52,63,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಐಟಿಎಂಎಸ್‌ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮೂರು ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗುತ್ತಲ ವೃತ್ತ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಜೊತೆಗೆ 10 ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಇಲ್ಲದ ಇರುವ ಕಾರಣ ಒಎಫ್‌ಸಿ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಮಾಂಡ್ ರೋಮ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಫೂಟೇಜ್ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಹನ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದಂಡದ ರಶೀದಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವವರ ನಡುವೆ ನೇರವಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ರಸ್ತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಐಸಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹದ್ದಿನಕಣ್ಣು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಐಟಿಎಂಎಸ್‌ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸವಾರರು: ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ನಾಗರೀಕ ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳರ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಐಟಿಎಂಸ್ ಕಡಿವಾಡ ಹಾಕಲಿದೆ. ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉದ್ದಟತನದ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕದೆ ವೇಗದ ಮೀತಿ ಮೀರಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಯರ್ರಾಬಿರ್ರಿಯಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಐಟಿಎಂಸ್ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಾಹನಗಳ ಕರ್ಕಶ ಹಾರ್ನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಐಟಿಎಂಎಸ್‌ ಜಾರಿಯಿಂದಾದರೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆ ತಲುಪಲಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ವಾಹನ ಸವಾರರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಾಗ್​ಯುದ್ಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

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TAGGED:

HAVERI
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿಎಂಸ್
ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ROAD RULE VIOLATION
ITMS START IN HAVERI

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