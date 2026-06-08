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ದಾವಣಗೆರೆ: ವಿದೇಶಿ ದಂಪತಿಯ ಮಡಿಲು ಸೇರಿದ ಅನಾಥ ಮಗು, ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಇಟಲಿಗೆ ಪಯಣ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂಬ ದತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನಾಥ ಮಗುವೊಂದನ್ನು ಇಟಲಿಯ ದಂಪತಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ITALIAN COUPLE ADOPTED ORPHAN
ಮಗು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಇಟಲಿ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 9:09 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಟಲಿಯ ವಿಹಿರೋ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ದಂಪತಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ದತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನಾಥ ಮಗುವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ದತ್ತು ಪಡೆದರು.

ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ದತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಗು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪೋಷಕರಾದೆವೆಂದು ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದರು.

ವಿದೇಶಿ ದಂಪತಿಯ ಮಡಿಲು ಸೇರಿದ ಅನಾಥ ಮಗು (ETV Bharat)

26 ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ 26 ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ದಂಪತಿಯ ಮಡಿಲು ಸೇರಿಸಿದೆ.

ದತ್ತು ಪಡೆದವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ: ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂದು ಇಟಲಿಯ ದಂಪತಿ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ, ಮಗುವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ‌ಮಗು ದತ್ತು ನೀಡಿ ಬಳಿಕ ವಿದೇಶದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಂಬೆಸಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದತ್ತು ಪಡೆದವರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ‌

ಅಮೆರಿಕ, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶಗಳ ದಂಪತಿಗೆ ದತ್ತು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 26 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ, ಮಗುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆನ್​ಲೈನ್​ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ದಂಪತಿಗಳು ಮಗು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.‌

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FOREIGN COUPLE ADOPTS ORPHAN
ITALIAN COUPLE ADOPTED ORPHAN

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