ಲಂಚ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಂಚ ಕೊಡುವುದು ಸಹ ತಪ್ಪು: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 23, 2026 at 6:03 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಲವರ ಆಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡಿವೆ, ಹಣ ಅವರ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ದವಾಖಾನೆ, ದವಾಖಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತದವರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಿನೆರಳು ಅವರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ಲಂಚ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಲಂಚ ಕೊಡುವುದು, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು ಕೂಡಾ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಿವೆನ್ಶನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮುಗಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬಾರದು, ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರದ್ದು ನಾಟಕ ಬಟಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ, ನೀರಾವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದವರು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಸಿಎಂ ಆದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವಧಿ ಮೀರಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಸಿಎಂ ಆದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವುದಾದರೇ ನನಗೂ ಆಗಲಿ. ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ?, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ದಲಿತರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ದಲಿತ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆದವರು. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಲ್ಲ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರು, ರಂಗನಾಥ್, ಖರ್ಗೆಯವರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು. ಇವತ್ತು ದಲಿತರನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು. ಅವರು ದಲಿತರ ಋಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬದಲು ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಹಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ದಲಿತರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಲಿತರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗಲಾಟೆ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದರು?, ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು. ಸರಳವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತೂರಿ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈತರ ಆಗಲ್ಲ. ತುಷ್ಟೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬ, ಶಿವಾಜಿ, ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ನಿರಂತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಎಸ್ಪಿನ ಮೊದಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದರೂ ಏಟು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇವನೆಂಥ ಎಸ್ಪಿ?, ಮೊದಲು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಸ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
