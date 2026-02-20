ETV Bharat / state

ಪೊಲೀಸ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಾಗಲೇ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಖದೀಮರು: 20 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ದರೋಡೆ; ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಜಾಬಂಧಿ ಭಾಗಿ ಶಂಕೆ

ಪೊಲೀಸ್ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಹಾಡಹಾಗಲೇ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದರೋಡೆ ಎಸಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಜಾಬಂಧಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

The house where the robbery took place
ದರೋಡೆ ನಡೆದ ಮನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 11:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು : ಪೊಲೀಸರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಾಗಲೇ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ನಗ-ನಾಣ್ಯ ದರೋಡೆ ಎಸಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಜಾಬಂಧಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆ.16ರಂದು ಹಾಡಹಾಗಲೇ ಯಲಹಂಕ ಪೊಲೀಸರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆಗೌಡ ಎಂಬುವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಾಗೂ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನ ಬೆದರಿಸಿ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿ ಸಜಾಬಂಧಿ ಕೈದಿಯಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೊಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಂಕಿತನನ್ನ ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಿಂದ ಮಾ.9ರವರೆಗೆ ಪೆರೋಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ. ಫೆ.16ರಂದು ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವ ಗುಮಾನಿಯಿದೆ. ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಇರುವ ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೇಲೂ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದರೋಡೆವೆಸಗಿರುವ ಹಣ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಚ್ಚಿಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಲಾಕ್ ಆದ ಖದೀಮ (ಬೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ) : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳನೋರ್ವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಗ್ಲಾಕಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕಳ್ಳನನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ನವೀನ್ (30) ಎಂಬಾತನೇ ಮನೆಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವ. ಈತ ಯಲಹಂಕದ ಅದ್ದಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು.

ನವೀನ್ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೇಗೌಡ ಎಂಬವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದ. ನಂತರ ಮನೆಯವರು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್​​ನಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಬೀರು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕಳ್ಳ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ.

ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಜಯಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಲಾಕ್ ಆದ ಖದೀಮ - ವಿಡಿಯೋ - THIEF LOCKED IN HOME

TAGGED:

BYADARAHALLI POLICE
PRISONER
ದರೋಡೆ
BENGALURU
ROBBERY CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.