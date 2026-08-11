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ಐಪಿಸಿ ಅಡಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ : ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವು ಒಂದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

HIGH COURT
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2026 at 9:13 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು : ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ(ಐಪಿಸಿ) ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ(ಪಿಎಎಲ್ಎ) ಅಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಂದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿ. ನರಸಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಲೀಪ್‌ ಎ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ಜೆಸಿಬಿ ದಿಲೀಪ್‌ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿ ಜರುಗಿಸುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವು ಒಂದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವೂ ಅಲ್ಲ. ಮೂಲ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 300ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೇರೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪರಾಧದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪದಿಂದ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಅರ್ಜಿದಾರರು 2016ರಲ್ಲಿ ನೋಟು ಅಪನಗದೀಕರಣವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ 10 ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ದದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಕರಣ ಮೂಲ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಈ 11 ಮಂದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಒಂದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

SEPARATE LEGAL ACTION
HIGH COURT ON IPC
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