ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯುವ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
Published : August 5, 2026 at 1:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಚಿವರು ಖುದ್ದು ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಾಶಿವನಗರದ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಅನುಭವ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನವ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ವರಿಷ್ಠರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
"ನಿನ್ನೆ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಪಕ್ಷ ಇದೆಯೇ, ಹೊರತು ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಐದಾರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದು ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದು ನಾವುಗಳೇ ಅಲ್ಲವೇ. ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ನಾನು ಪಕ್ಷ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ: "ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಜನರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ನಾನು ಇರುವುದು. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಧರಂ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಅವಕಾಶದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ? ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು, ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯುವ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷದ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಮರೆಯಬಾರದು" ಎಂದರು.
ಎಷ್ಟೇ ಧಿಮಾಕಿನಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನರೇ ತೀರ್ಮಾನ: ಬಿಹಾರದ ಬಂಕಿಪುರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, "ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ. ಇದು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಧಿಮಾಕಿನಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಬಿನ್, ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೋತರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. 11 ಮಂದಿ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೆ ಕೊತ್ವಾಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹೆಸರು ತರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಐದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ನೆಹರು ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಪಶು ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಯಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
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