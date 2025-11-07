ETV Bharat / state

ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 7, 2025 at 7:50 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಪತ್ನಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ವಿಷಯ, ತನಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್​, ಪತ್ನಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲಾಗದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪತ್ನಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಯಂತ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್​ ಎಂ. ಅಡಿಗ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಪತಿಗೆ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿತು, ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಆರೋಪದಂತೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪತಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪತ್ನಿಯ ಪೋಷಕರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪತಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ, ತಾನು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪತ್ನಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅರ್ಜಿದಾರ ಪತಿಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ(ಪತಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿ(ಪತ್ನಿ)ಗೆ 2009ರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು, 2010ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ರಂದು ವಿಜಯನಗರದ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮುಂದೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಪೋಷಕರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿರುಗಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಕೆಸಲಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ದಿನದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗದೆ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ತಾಯಿಯೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ದುಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಗರ್ಭವತಿಯಾದ 7ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆ ದೇಶ ರದ್ದುಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರತಿವಾದಿ(ಪತ್ನಿ) ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರ ಪತಿ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವರೋಪಚಾರ ಮತ್ತು 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಪತಿಯಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಪತಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಪೋಷಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದ್ದರೂ, ಆಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

