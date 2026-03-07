ETV Bharat / state

ಸಾಲ ಮಾಡದೇ ಬಜೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಬಜೆಟ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಚೊಂಬು ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಚೊಂಬು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆವು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 7, 2026 at 5:44 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದರಂತೆ 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸೇತುವೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್​​ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಸುಮಾರು 80ರಿಂದ 100 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಕೆ-ಶಿಪ್) ಸುಮಾರು 60 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಲ ಮಾಡಿಯೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲವಿಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿ ಹಣ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಬಜೆಟ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಚೊಂಬು ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಚೊಂಬು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆವು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್​ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ ಸುಧಾಕರ್, ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಗತಿ ಇಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಹೊರೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಬಂದ ಬಳಿಕ 52 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 1 ಲಕ್ಷ 21 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರದ್ದು 2 ಲಕ್ಷ 65 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 4 ಲಕ್ಷ 48 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚೊಂಬು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. 53 ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 2014ರ ಮುಂಚೆ ಸಾಲ ಇತ್ತು. ಈಗ 218 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 53 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದದ್ದು ಹೇಗೆ 218 ಲಕ್ಷ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

