ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ: ಕೋಡಿಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದವರ ಹತ್ತಿರ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುದು ಕಷ್ಟ. ಅವರಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೋಡಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 27, 2025 at 6:01 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: "ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವರಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ‌ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೋಡಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಫಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಗಾದಿ ಫಲ ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತರಾಯಣ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜರು, ಮಹಾರಾಜರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ದುಡಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 14ರ ನಂತರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಬಹುದು" ಎಂದರು.

"ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ರೈತರು, ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅತಂತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ.‌ 2025ಕ್ಕಿಂತ 2026 ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. 8-10 ಪರ್ಸಂಟ್ ಜಗತ್ತೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಯಗಾದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವೆ" ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆತಂಕದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.

"ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದವರ ಹತ್ತಿರ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುದು ಕಷ್ಟ. ಅವರಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅರಸನ ಭಂಡಾರ ಬಜೆಟ್​ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೋಡಿಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

"ಅರಸನ ಅರಮನೆಗೆ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ. ಅರಸನ ಭಂಡಾರ ಬಜೆಟ್, ಅವರಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ" ಎಂದು ಕೋಡಿಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

