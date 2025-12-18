ETV Bharat / state

ಭ್ರಷ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪಣ

ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ-ಉತ್ತಮ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಫೆ.16ರಿಂದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ನಾಗರಾಜ್​ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

IT employee Nagaraja Kalakutkar
ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಾಗರಾಜ ಕಲಕುಟಕರ್ (ETV Bharat)
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​

ಬೆಳಗಾವಿ: ಹಣ-ಜನ-ಜಾತಿ ಬಲ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಆರಿಸಿ ಬರುವುದು ಇಂದಿನ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ವಿರಳ. ಇದರಿಂದ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿರುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೋರ್ವ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟರು, ಜಾತಿವಾದಿಗಳು, ಕೋಮುವಾದಿಗಳು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಕರುನಾಡ ಧ್ವಜ, ಎದೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ; ಭ್ರಷ್ಟರಲ್ಲದ ಕೋಮುವಾದಿಯಲ್ಲದ ಪ್ರಬುದ್ಧ-ಜನಪರ-ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಭಿಯಾನ; ನನ್ನ ಮತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂಬ ಬರಹದ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರ. ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೀತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ನಾಗರಾಜ ಕಲಕುಟಕರ್.

ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಾಗರಾಜ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ-ಉತ್ತಮ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇದೇ ವರ್ಷದ ಫೆ.16ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚರಿಸಿ ಹಣ, ಹೆಂಡ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

IT employee Nagaraja Kalakutkar
ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಾಗರಾಜ ಕಲಕುಟಕರ್ (ETV Bharat)

ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದೆ. ಫೆ.16ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, 224 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 18 ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 2300 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನನ್ನ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ನನ್ನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಚಿಂತನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಗಾಂಧೀಜಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾದಿ ನನ್ನದು: ಭ್ರಷ್ಟ, ಕೋಮುವಾದಿ ಅಲ್ಲದ, ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನನ್ನದು ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೈಕಟ್ಟಿ ದೂರ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಜನಾಂದೋಲನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು, ಇಬ್ಬರು, ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ ಹೇಳಿದರು.

ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಿಸಬೇಕಿದೆ: ಹಣ, ಹೆಂಡ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಂತೆ ನಾನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲೇಬೇಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲೇಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಭ್ರಷ್ಟರು, ಲೂಟಿಕೋರರು, ಅಯೋಗ್ಯರು ಬಂದು ಹಣ, ಹೆಂಡ ಹಂಚಿ ಅಧಿಕಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಲಕವೇ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ನಾಗರಾಜ ಕಲಕುಟಕರ್ ಅಭಿಮತ.

ಸಜ್ಜನರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಯಾವಾಗ? ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2023 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಣ, ಹೆಂಡ ಹಂಚದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಣ, ಹೆಂಡ ಹಂಚಿಯೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ನಗ್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ, ಅವರನ್ನು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆರಳಿಸಿ ಮತ ಪಡೆದು, ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು, ಈ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟ-ದುರಾಡಳಿತ ನಡೆಸುವಾಗ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಜ್ಜನರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಯಾವಾಗ..? ನಾನು ಯಾವಾಗ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿ ಇಂತವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ ಕಲಕುಟಕರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜನರೇ ಕಾರಣ. ಮತ ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ. ಅದನ್ನು ಹಣ, ಹೆಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ನೀವು ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಆದರೆ, ಅವರು ಮರಳು, ಕಾಡು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಎಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ, ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗರಾಜ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ: ಪಾದಯಾತ್ರೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಯಾದವರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಮುಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅ.19ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ ಕಲಕುಟಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೈ ಚಾಚಿಲ್ಲ: ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜರ್ಮನಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎನಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಜಿಪಿಎಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅನೇಕರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಊಟ, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.‌ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕೈ ಚಾಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು ನಾಗರಾಜ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಳೇ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ 60ರ ವೃದ್ಧನ ಏಕಾಂಗಿ ಭಾರತಯಾತ್ರೆ: ಶಾಂತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶ, 6 ಸಿಎಂಗಳ ಭೇಟಿ

