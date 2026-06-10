ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗಷ್ಟೇ ಸಾಕೇ?: ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ IT ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ TO ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮ ಅದರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ 6200 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : June 10, 2026 at 6:35 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ವಜ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ್. ಇವರು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಾದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಶಿರ ಎಂದೇ ಕರೆಯುವ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ 6,500 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರ. ಇಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಇವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕಾಂಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯಾಕೆ?: ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ್ ಮೂಲತಃ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ದೇಶದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ನದಿ, ಹಳ್ಳ, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವನೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡಗಳು, ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಸಾಹಸಿಗ.
ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ: ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಾಕಿರುವ ಟೀ ಶರ್ಟ್ನ ಮುಂಭಾಗ 'ಸ್ಟಾಪ್ ವಾರ್' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂಬದಿ 'ಜಸ್ಟೀಸ್ ಫರ್ ಮದರ್ ಅರ್ಥ್' ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಅವರು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲಕ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೇರಲು ಇನ್ನೂ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಜನರ ಸಹಿಯುಳ್ಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪಠ್ಯ ಬೇಕಿದೆ: ತಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ್, "ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 56 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. 1.300 ಕಿಮಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಸಬೇಕು. ನದಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾನೂನನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷವು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
"ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಇದನ್ನು 'ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ' ಎಂದು ಬಸಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯ ಅವರ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ರೋಟರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆರವು: ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ್ ಅವರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ರೋಟರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೆಂಥಿಲ್ ವೇಲನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಗೂ ಬರುವಾಗ ಇವರನ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ. ನಂತರ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಖಷಿ ಇದೆ" ಎಂದರು.
ರೋಟರಿಯಿಂದ 'ವಿಕ್ರಮ'ನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ: ರೋಟರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಕ್ತಮಾದಿತ್ಯನ್ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ದೇಶ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇಶ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ರೋಟರಿ, ಸೈಕಲ್ ಕ್ಲಬ್, ಯೂಥ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ" ಎಂದರು.
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