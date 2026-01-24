ಮೈಸೂರು: ಸಿಪೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳು
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾದರಿ, ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳು ತಯರಾಗುತ್ತವೆ.
Published : January 24, 2026 at 12:18 PM IST
ಕೇಶವ್ ಎಮ್.
ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಪೆಟ್) ಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ, ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೌದು, 1991ರಲ್ಲಿ 25 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಿಪೆಟ್ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಪೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಎಸ್ಆರ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ ಶೋ, ಬೆಮೆಲ್, ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೋಗೆ ಹಬ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಬೆಮೆಲ್ (BEML)ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಕವರ್, ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಏರ್ ಕ್ಲಿನರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ಸದರ್ನ್ ಕೋಜೆನ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್, ರಿಂಗ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ (BMW) ಕಾರ್ ಶೋ ರೂಂಗೆ ಕಾರ್ ಬಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಳಕೆ: ವಿಮಾನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಹೃದಯದ ಸ್ಟಂಟ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಕಾರು, ಆಟೋ, ಪೆನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 40 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಕರಗದೇ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
40 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಹುದಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ: "ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (DPT), ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (DPMT), ಕ್ಯಾಡ್/ಕ್ಯಾಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಸಾಲಿಡ್ ವರ್ಕ್, ಆಟೋ ಕ್ಯಾಡ್, 3D ಪ್ರಿಟಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿದ್ದು, 10ನೇ ತರಗತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ, ಐಟಿಐ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಪದವಿ, ಕಲಿತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ 180 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2.5 ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವಂತು ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಸಿಪೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶಿರಾಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
