ಮೈಸೂರು: ಸಿಪೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳು

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್​ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​​ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾದರಿ, ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳು ತಯರಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್​ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 24, 2026 at 12:18 PM IST

ಕೇಶವ್​ ಎಮ್​.

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್​ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಪೆಟ್​) ಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ, ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, 1991ರಲ್ಲಿ 25 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಿಪೆಟ್ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಪೆಟ್​​ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್​ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್​ ಶೋ, ಬೆಮೆಲ್​, ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೋಗೆ ಹಬ್ಸ್​​ ಎಂಬ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಬೆಮೆಲ್ (BEML)ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಕವರ್, ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಏರ್ ಕ್ಲಿನರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಪೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾದರಿ, ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳು ತಯಾರು. (ETV Bharat)

ಅಲ್ಲದೇ ಸದರ್ನ್ ಕೋಜೆನ್​ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್, ರಿಂಗ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ (BMW) ಕಾರ್​ ಶೋ ರೂಂಗೆ ಕಾರ್ ಬಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ಆರ್ಡರ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ನ ಬಳಕೆ: ವಿಮಾನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​​, ಹೃದಯದ ಸ್ಟಂಟ್​​, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್​​​, ಕಾರು, ಆಟೋ, ಪೆನ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​​ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 40 ಮೈಕ್ರಾನ್​ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​​ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಕರಗದೇ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಿಪೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳು (ETV Bharat)

40 ಮೈಕ್ರಾನ್​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಹುದಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳಿವೆ:‌ "ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್​ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (DPT), ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೌಲ್ಡ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (DPMT), ಕ್ಯಾಡ್/ಕ್ಯಾಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಸಾಲಿಡ್ ವರ್ಕ್​, ಆಟೋ ಕ್ಯಾಡ್, 3D ಪ್ರಿಟಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿದ್ದು, 10ನೇ ತರಗತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ, ಐಟಿಐ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಪದವಿ, ಕಲಿತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಸ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ನಲ್ಲಿ 180 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್​ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2.5 ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವಂತು ಸ್ಟೈಪಂಡ್​ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಸಿಪೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶಿರಾಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

