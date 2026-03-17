ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೀನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಬಿಸಿ: ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ
ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜೀನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
Published : March 17, 2026 at 7:02 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜೀನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜೀನ್ಸ್ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೊರತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ: ಜೀನ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜೀನ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ವರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ದರ: ಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೆ.ಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ದರ ಈಗ 150 ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ನಷ್ಟ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ದುಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ರಫ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ: ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಭೀತಿ: ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಅನೇಕ ಜೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ.
ಜೀನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜೀನ್ಸ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟೋರಿಗೆ ಕಳಿಸೋಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಡೋಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೀನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಜೀನ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಈಗ ನೂರರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಆರ್ಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟು, ತೆರಿಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: