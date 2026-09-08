ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ: ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು: ದೂರುದಾರ ಮಂಜುನಾಥ್
ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೇನು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುದಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 8, 2026 at 8:54 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ(KPSC) ನಡೆಸಿದ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿದ್ದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧನ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಬಿಕರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಗರಣ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ? ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ?. ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೇನು ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುದಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳವನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೇನು ?
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬಳಿಕ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಂಕ್ಪಾಸದ 29 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬರಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ತನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿರಂತರ ಕರೆ ಬಂದವು.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪಾಸಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಹಗರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐದು ರೂಪಾಯಿ ರೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ?
400 ಮಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜ.8 ಮತ್ತು 9ರಂದು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಫೆ.12ರಂದು ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಒಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 80 ಲಕ್ಷ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟು, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ 40 ಲಕ್ಷ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂಎಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವರ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಪಶು ವೈದ್ಯ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸದವರು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಯಿತು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಣ ನೀಡಿದ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಕೈ ಸೇರದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ 20-25 ಮಂದಿ ವಿಕ್ಟಿಂ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ 125 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿರಿ ?
400 ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ 1,467 ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಒಟ್ಟು 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಲೋಪವಾಗಿದ್ದವು. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಪಾಂಕ ನೀಡಿದರೆ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು 10 ಕೃಪಾಂಕಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ?
ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಯೊಯಬೇಕು. ವಾಮಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದಿರುವುದು ಆಶ್ವರ್ಯ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವಲಯವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು ?
ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ನುಳಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಗೋಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ? ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
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