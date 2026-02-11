ETV Bharat / state

ಬಳ್ಳಾರಿ ಎನ್‌ಎಂಡಿಸಿಯಿಂದ 20 ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ: ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಡಾ.ಸುಮನ್ ಡಿ.ಪನ್ನೇಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SP Dr Suman D Pannekar
ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್​ಪಿ ಡಾ.ಸುಮನ್ ಡಿ.ಪನ್ನೇಕರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 11, 2026 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಎನ್‌ಎಂಡಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಎನ್‌ಎಂಡಿಸಿಯ ಸಿ-ಬ್ಲಾಕ್‌ನಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 20 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಡಾ.ಸುಮನ್ ಡಿ.ಪನ್ನೇಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜ.17ರಂದು ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಸಂಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 05/2026, ಕಲಂ4(1), 4(1ಎ), 22 ಎಂ.ಎ.ಆರ್.ಡಿ. ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲಂ 303(2) ಬಿಎನ್‌ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತೋರಣಗಲ್ಲು ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೋಖಲೆ, ಸಂಡೂರು ಸಿಪಿಐ ಬಿ.ಮಹೇಶಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದರು.

ಸದರಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉಕ್ಕು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದ ಎನ್.ಎಂ.ಡಿ.ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಲಾಪುರ ನಿವಾಸಿ) ಎಂಬಾತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಎನ್‌ಎಂಡಿಸಿಯ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರೂ ಸಹ, ಎನ್‌ಎಂಡಿಸಿಯ ಸಿ-ಬ್ಲಾಕ್‌ನಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಪಿ ಹೇಳಿದರು.

ಆರೋಪಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಎನ್‌ಎಂಡಿಸಿ ಸಿ-ಬ್ಲಾಕ್‌ನಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರದ ನೇಮಕಲ್ಲು ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಬಾಲಾಜಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಐರನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರವಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೋಬಲ್ ಇಸ್ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಐರನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ 1,050 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಹಾಗೂ ನೋಬಲ್ ಇಸ್ಪಾತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ 1,437 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಜಪ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2 ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಸಾಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆ ಪಾರದರ್ಶಕ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ₹55 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಾಲಕ ಅರೆಸ್ಟ್​

TAGGED:

BALLARI
SP DR SUMAN D PANNEKAR
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ
NMDC
IRON ORE ILLEGAL TRANSPORTATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.