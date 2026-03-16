ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ: ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಇಸ್ರೇಲ್​- ಇರಾನ್​ ಯುದ್ದ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ, ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ, LPG ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

PLASTIC PRODUCTS PRICE INCRESED
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಎರಡುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 11:18 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಇಸ್ರೇಲ್​ - ಇರಾನ್​ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೊರ್ಮಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಹಲವು ಹಡಗುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಯುದ್ದ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ, ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ಯುದ್ದದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಸಹ ಎರಡುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ: ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದೀಗ ಗಿರಾಕಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ದರ ಇದೀಗ ಎರಡುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ದದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ವರ್ತಕರು. ಯುದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದ ಹೊಸ ಮಾಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ದರ ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ದದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರ್ತಕರು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಐಟಂ ದರ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಎಂದು ವರ್ತಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ದ ವಿರಾಮ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವರ್ತಕರು, ಗ್ರಾಹಕರು: ಒಂದಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳು ದರ ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ದ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ದದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ಷವಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಹ ಯುದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯುದ್ದ ನಿಂತು ಮೊದಲಿನಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

