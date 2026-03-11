ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ; ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಗದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್
ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.
Published : March 11, 2026 at 1:19 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಿನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನೂರು ರೂ.ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು, ಮೂರು ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದವರು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದರು.
"ಸದ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮಾಲೀಕರೇ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದಾಗ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡದೇ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ" ಎಂದು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆ: ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕಂಗಾಲು