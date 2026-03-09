ETV Bharat / state

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಆಮದು ವ್ಯತ್ಯಯ, ಹಾವೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ

ಇರಾನ್​- ಇಸ್ರೇಲ್​ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಇದರ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ.

Dry Fruits
ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 9, 2026 at 9:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಗಡಾಯಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯದ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಪರ್ಶಿಯನ್‌ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್​ನಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು, ಇರಾನ್ ಸೇಬು ಸೇರಿ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು ರಂಜಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಒಣಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಣಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಇದರ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ದರಕ್ಕೆ ಒಣಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿ. ನಮಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

Fruit Market
ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ETV Bharat)

ಹಾವೇರಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಯುದ್ದದ ಬಿಸಿ: ಇಸ್ರೇಲ್​- ಇರಾನ್​ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಖರ್ಜೂರ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ರಂಜಾನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಸೇಬಿಗೆ ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂ.ನಿಂದ 250 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಪಿಸ್ತಾ 1200 ರಿಂದ 1400 ರುಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ, 900 ರಿಂದ 1200 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರುಟ್ಸ್ ಬೆಲೆ 100 ರಿಂದ 200 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಪರದಾಟ: ಆಮದಾಗುವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಹಣ್ಣುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

Dry Fruits
ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು (ETV Bharat)

ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ‌ ಕೆಜಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಅರ್ಧಕೆಜಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲಿನಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ವರ್ತಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಎಫೆಕ್ಟ್ : ಗೃಹ ಬಳಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಜಾರಿ

TAGGED:

HAVERI
IRAN ISRAEL WAR
ಒಣಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ
ಇರಾನ್​ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಯುದ್ಧ
DRY FRUITS PRICES INCREASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.