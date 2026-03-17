ಇರಾನ್- ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ: ಶಾಲೆ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಬಿಸಿ
Published : March 17, 2026 at 1:10 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಇಸ್ರೇಲ್- ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ತೈಲ, LPG, ಟಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದೀಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ.
ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಹಾವೇರಿಯ ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಯ್ ನಂಬರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ ಆಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾದರೆ, ಸೌದೆ ಒಲೆ ಗತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ರಾಗಿ ಗಂಜಿ, ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಲು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೌದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದ ಅಡುಗೆ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಟೇಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯಲ್ಲೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೋಸೆ, ಪೂರಿ, ಇಡ್ಲಿ ವಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉಪಹಾರಗಳು ತಯಾರಿಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದಾ ಜನರಿಂದ ಗಿಜಿಗುಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಹೊಟೇಲ್ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ.
ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಟೇಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದಿಲು ಒಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಹ ಕೆಲ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಹೊಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದು, ಅವರಿಗೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೊಟೇಲ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯಾದರೂ ನಾವು ಹೊಟೇಲ್ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ, ಹೊಟೇಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಹೊಟೇಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕ ಉದಯ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅದು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಆಗಿದೆ.