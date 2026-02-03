ತುಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಗಾರ, ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಹೊರೆ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಮೆಗಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬೃಹತ್ ಮೈದಾನ, ಲೈಟಿಂಗ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿದ್ಧತೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ, ಊಟೋಪಚಾರ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ದುಬಾರಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
Published : February 3, 2026 at 2:52 PM IST
ವರದಿ - ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಕಂಬಳ ಇಂದು ಕೇವಲ ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಈಗ ರೂ. 40 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತುಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರದ ದರ ಆಯೋಜಕರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ''ಮೆಗಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್'' ನೇಮಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕರಾವಳಿ ಕ್ರೀಡಾ–ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 25 ಕಂಬಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದ ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬೃಹತ್ ಮೈದಾನ, ಲೈಟಿಂಗ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿದ್ಧತೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ, ಊಟೋಪಚಾರ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ದುಬಾರಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 40 ಲಕ್ಷದಿಂದ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕಂಬಳದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆ ಕೋಣಗಳು. ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಣಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಹುಮಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 1 ಪವನ್, ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆಯೇ ಕಂಬಳದ ಘನತೆ ಕುಸಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ''ಮೆಗಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್'' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸುಮಾರು 25 ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ 25 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೆಗಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಲೀಕರು ಇರುವಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಕರ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬೆಂಬಲ, ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ, ಆಧುನಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಚರಣೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ, ಡ್ರೋನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕವರೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗಮನವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಗಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಣಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೆಗಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ.
''ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೆಗಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾದರಿ ಕಂಬಳದ ಘನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿದೆ'' ಎಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಳಪ್ಪು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಕಂಬಳವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮನ್ವಯದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
