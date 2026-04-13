ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ: ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, 44 ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಳಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
Published : April 13, 2026 at 6:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮತ್ತು 24 ರಂದು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 24 (ರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ಯಗಳು) ರಂದು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಬದಲಿಗೆ ನಸುಕಿನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರೈಲು ಸೇವೆ ಇರಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18 (ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಂದ್ಯ) ರಂದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮತ್ತು 24ರಂದು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣ - ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ (ಕಾಡುಗೋಡಿ) ಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ, ಚೆಲ್ಲಘಟ್ಟದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12:45 ಗಂಟೆಗೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮಾದಾವರಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12:45 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಯ ರೈಲುಗಳು ಹೊರಡಲಿವೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮೆಟ್ರೋ ಕ್ಯೂಆರ್ (QR) ಕೋಡ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ ಭಾಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಭಾಗದವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 44 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 30 ರೂ. ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಿಗೆ 60 ರೂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದರವು ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತಲುಪಲು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು 22 ಸಾವಿರ ಜನರಿಂದ ಮಟ್ರೋ ಬಳಕೆ: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವ ನಡುವಿನ ಈ ಋತುವಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಒಟ್ಟು 22 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರದಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಮೊದಲ ಹಣಾಹಣಿಯ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೇವಲ 50 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ (ರಾತ್ರಿ 11:05 ರಿಂದ 11:55) 22,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
