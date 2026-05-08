ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ‌ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್: ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಹೀಗಿದೆ!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ‌ ಐಪಿಎಲ್​ ಫ್ಯಾನ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೇ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 8, 2026 at 4:51 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಐಪಿಎಲ್ (ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್) ಕಾವು‌ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸವಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಅನುಭವ ನೀಡುವ 'ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್' ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಂತೋಷನಗರ (ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ) ಜೆ.ಕೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಳಿಯ ಬಿಡಿಕೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 'ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್' ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಮೇ 9ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಜೈಪುರನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್, 10 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಫ್ಯಾನ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು 32 ಅಡಿ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 18 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯದ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕ್ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು. ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರದವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಜತೆಗೆ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆ, ಗೇಮ್ ಝೋನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇರಲಿವೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಚೇರಮನ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ನವಾಜ್ ಕಿತ್ತೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ‌ಸಿಗುವ ಆನಂದವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಬಿಡಿಕೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ‌ಎಲ್​ಇಡಿ ಪರದೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.

30 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್: 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ದೇಶದ 30 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 9 ಹಾಗೂ 10ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜತೆ ಮಂಡಿ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ), ರಾಜಕೋಟ್, ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಪುದುಚೇರಿ, ಗೋಲಘತ್‌ನಲ್ಲಿ (ಅಸ್ಸಾಂ) ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ 15 ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷ 30 ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ತಾಫ್ ನವಾಜ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

