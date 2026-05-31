ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್: ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 31, 2026 at 4:16 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ : ಇಂದು ಗುಜರಾತಿನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಸೇನೆಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾರದಾಂಬ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೆರ್ಸಿ ಇರಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
ಕಳೆದ ಸಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅದೇ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಜಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಶೋ ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಲಿಖಿತಾ, ರಾಜು, ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾದವ್, ಅಜಯ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ (ಮೈಸೂರು): ಈ ಬಾರಿಯೂ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವ RCB ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ದೇವರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
