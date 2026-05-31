ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್: ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 31, 2026 at 4:16 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ : ಇಂದು ಗುಜರಾತಿನ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಸೇನೆಯ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾರದಾಂಬ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಜೆರ್ಸಿ ಇರಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.‌

ಕಳೆದ ಸಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅದೇ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಜಲ್​ವುಡ್ ಮತ್ತೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.‌

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಶೋ ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಲಿಖಿತಾ, ರಾಜು, ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾದವ್, ಅಜಯ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ (ಮೈಸೂರು): ಈ ಬಾರಿಯೂ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವ RCB ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ದೇವರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

