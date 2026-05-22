ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ: ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್​; 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,324 ಕೇಸು!

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ 2026 ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಭರತ್ ರಾವ್.ಎಂ

BENGALURU ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ವರದಿ CYBER FRAD CASE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 8:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್​​​​​ ವಂಚನೆಯ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಕಲಿ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ವಂಚಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟ್​​ ಟೈಮ್​​ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಕಲಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಸಲಿ ವರಸೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸೈಬರ್ ದುರುಳರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಂಪೆನಿಯು, 'ಲೀಸ್ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಮನೆ ಹುಡುಕಿ ಅದರ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ' ನಂಬಿಸಿ, ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿತ್ತು.

ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಾಪಸ್​ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಪೊಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 300 ಮಂದಿಯಿಂದ 200 ಕೋಟಿ ರೂ ವರೆಗೂ ಈ ಕಂಪೆನಿ ವಂಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಡ್ ಪ್ರಕರಣವಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 4,040 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 1,324 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿವೆ. 956 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಷೇರುಪೇಟೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ, ವಿವಿಧ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣಗಳಿಸುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 30 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಆಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ 1,821 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ 6,153 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,324 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ವಂಚನೆ ಶೈಲಿಯು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಜನರ ಅಭಿರುಚಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕ ಹಣದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ವಂಚಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಪಶುವಾಗುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವೇಳೆ ದೇಶವು ಆನ್​ಲೈನ್​ನತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ವಂಚಕರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾಭ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಆನ್​ಲೈನ್​ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ, ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಆಧರಿತ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ವಂಚನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. 2024ರ ಎನ್​ಸಿಆರ್​ಬಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 21,993 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 27,230 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 11,073 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ 55ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ 2.76 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ವಿಗುಣ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಯು 55ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ 2.76 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 55 ಮಂದಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿ 14 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಕಂಪೆನಿ 2025ರಿಂದ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ವರೆಗೆ 55ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ವರ್ಷ

ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ

ಪ್ರಕರಣ

ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣ
2024 1821 21,996
2025 6153 14,395
2026 1324 4040

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಅಮೆರಿಕದ ಖ್ಯಾತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತೆರೆದು ವಂಚನೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ 4 ಕಡೆ ದಾಳಿ, ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ
  2. ಲೀಸ್-ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹200 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಂಚನೆ: ಕಂಪನಿ‌ ಮಾಲೀಕ ಪರಾರಿ, ಜನರು ಕಂಗಾಲು
  3. ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣದ ಆಮಿಷ; ದಾವಣೆಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ₹75.42 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ!
  4. 35 ಸಾವಿರ ಜನರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಠೇವಣಿ; ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣ: ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್​ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
  5. ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಫುಲ್​ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​: ಟಿಕೆಟ್, ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​​ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಂಚನೆ
  6. ಲೀಸ್-ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹200 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಂಚನೆ: ಕಂಪನಿ‌ ಮಾಲೀಕ ಪರಾರಿ, ಜನರು ಕಂಗಾಲು

TAGGED:

BENGALURU
CYBER FRAUD CASE
CYBER CRIMES
INVESTMENT FRAUD CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.