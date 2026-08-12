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ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಡಿಐಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ: ಅಲೋಕ್​ ಕುಮಾರ್

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಬ್ಯಾರಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಡಿಐಜಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಖನಗಾವಿ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 5:27 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಗೂ ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣದ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಐಜಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಖನಗಾವಿ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಸಿಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕೈದಿಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿರದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಜೈಲಿನ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್‌ಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸದಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮೆಮೋ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಆಗದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೋರಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್‌ಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಥ್ ನೀಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ: ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು 300 ಫೋನ್‌ಗಳು ಜಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕೆಲ ಫೋನ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇವೆ‌. ಈಗ ಜಪ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಫೋನ್‌ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರವೂ ಈ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವುದು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ‌. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಖಡಕ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪತ್ತೆ: 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜಾಮರ್ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಅದು 2G ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾರಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್‌ವೊಂದರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತದೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

PARAPPANA AGRAHARA JAIL
BENGALURU
MOBILE PHONE IN JAIL
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ
PRAJWAL REVANNA

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