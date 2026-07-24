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ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೇಳಿದ 65 ವರ್ಷದ ಪತ್ನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ: 73 ವರ್ಷದ ಪತಿ ವಿರುದ್ಧದ ತನಿಖೆಗೆ ತಡೆ, ಮಾಸಿಕ 10 ಸಾವಿರ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ

ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ದದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ 73 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೀಠ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

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ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೇಳಿದ 65 ವರ್ಷದ ಪತ್ನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 10:46 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಎಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 65 ವರ್ಷದ ಪತ್ನಿಯಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ 73 ವರ್ಷದ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ದದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ 73 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೃದ್ಧ ಪತಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು ಹಾಜರಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹಾಗೂ ದೂರುದಾರರು ವಯೋವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ. ಅರ್ಜಿದಾರ ಪತಿಗೆ 73 ವರ್ಷ. ಪತ್ನಿಗೆ 65 ವರ್ಷ. ದಂಪತಿಗೆ ವಯಸ್ಕ ಗಂಡು ಮಗ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪೀಠ, ಆಗಲಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ವಾದ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ವಕೀಲರು, ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆಂದು ಹಣ ಕೇಳಿದರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪೀಠ, ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ, 73 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪತ್ನಿಗೆ ಬೈಯ್ದು, ಹೊಡಿಯುತ್ತಾರೆಯೇ? ಹೊಡೆಯೋದು ಹಾಗೂ ಬೈಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, 65 ವರ್ಷದ ಪತ್ನಿಯು ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದಾದರೆ? ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು? ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

ಪತಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣವು ಸಂಧಾನ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಆಗ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆಂದು ಪತ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರ ಪರ ವಕೀಲರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ತನಿಖೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ, ಪತ್ನಿ ಕೇಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಪತಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು ಒಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಅರ್ಜಿದಾರ ವಿರುದ್ಧದ ತನಿಖೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

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TAGGED:

PAY RS 10000 MONTHLY
ಪತ್ನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ
73 ವರ್ಷದ ಪತಿ ವಿರುದ್ಧದ ತನಿಖೆಗೆ ತಡೆ
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INVESTIGATION AGAINST HUSBAND

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