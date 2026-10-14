ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ: ಝೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಹ್ವಾನ
ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಝೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು.
Published : October 14, 2026 at 2:59 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಕರ್ನಾಟಕವು ಝೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ (Czech Republic) ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪಾಲುದಾರನಾಗಲಿದ್ದು, ಝೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಝೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಾರೆಲ್ ಹಾವ್ಲಿಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿತು.
Glad to meet H.E. Mr. Karel Havlíček, First Deputy Prime Minister and Minister of Industry and Trade of the Czech Republic, along with his delegation, at Vidhana Soudha today. Karnataka offers immense opportunities for Czech industries to grow and innovate. We look forward to building stronger partnerships in energy, automotive, aerospace, defence and advanced manufacturing, bringing together Czech technological expertise and Karnataka’s industrial strength to attract investments, create jobs and unlock new avenues for growth. Deputy Chief Minister Dr. G. Parameshwara, Minister for Large and Medium Industries Shri M. B. Patil, Rajya Sabha MP Shri G. C. Chandrashekhar and senior officials were also present in the meeting.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) October 14, 2026
ಈ ವೇಳೆ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, "ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಕೃಷಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ" ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
"ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಚಾರ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ (EV) ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಾಹನಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಝೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರದ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು: "ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ, ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ, ಆಸಕ್ತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು, ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವ, ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಝೆಕ್ ಉದ್ಯಮ ಸಮುದಾಯ, ಝೆಕ್ ಟ್ರೇಡ್(Czech Trade)ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಲಿವೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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