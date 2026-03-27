ಶಾಲೆ ಬಾಗಿಲು ನೋಡದ ನನಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂತ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ
ಅಕ್ಷರ ಸಂತನಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿನೋದ್ ಪುದು ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 27, 2026 at 8:24 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ "ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂತ" ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನೋದ್ ಪುದು ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?
ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ: ಇದು ಸಂತಸದ ದಿವಸ. ನನಗೆ 70 ವರ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪಿಎಲ್ ಧರ್ಮ ಅವರು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಬಡವ. ನಾನು ಪಿಎಲ್ ಧರ್ಮ ಅವರಿಗೆ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಡು ಬಡವನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನೆನೆಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?
ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ: ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶಾಲೆಯ ಬಾಗಿಲು ನೋಡದ ಮನುಷ್ಯ. ಇದೀಗ ಕುಲಪತಿಯವರು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ
ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ: ಶಾಲೆ ಬಾಗಿಲು ನೋಡದ, 70 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನನಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದ ನೀವು ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವು ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ?
ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ: ಬಡತನ ಇನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಮಾಜ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಹಳ ಜನ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ: 2004 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಗುರುವಪ್ಪ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಳೆಪುಣಿ ಇದೀಗ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳೆಪುಣಿ ನನ್ನ ಗುರು. ಅವರು ಕಿತ್ತಲೆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಅಕ್ಷರ ಎಂಬ ಲೇಖನ ಬರೆದರು. ಅವರು ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತೇನೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿದೆ?.
ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ: ಈಗ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಿಯುಸಿಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಏಳು ಕೋಟಿ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸರಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ, ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲೇ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಸಂತ: 2021ರಂದು 2020ರ ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಡುಪು ಪಂಚೆ-ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬರಿಗಾಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಂದ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರ ಸರಳತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನಂತೆ ತನ್ನೂರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದೆಂದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಅವಿರತ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 44ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಎಲ್.ಧರ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಕೆ.ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ದೈವ ನರ್ತಕ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಅವರಿಗೂ ವಿವಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
