4 ಬಾರಿ ಸೋಲು, ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ 224ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್: UPSC ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ

ಮನೆಯವರ ಬೆಂಬಲ, ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಛಲ ಬಿಡದೆ ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​​ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 16, 2026 at 3:24 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: "ಮೆಟ್ರೋ ಮ್ಯಾನ್​ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಇ.ಶ್ರೀಧರನ್, ದಕ್ಷ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ ಖೇಮ್ಕಾ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ. ಅವರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡಾ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲು, ಬಡವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ." ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 224ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್​​ ಪಡೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಕಾಂಬ ಗ್ರಾಮದ ರಾಹುಲ್​​ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳು.

"ನಾಲ್ಕು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ 804ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರ ಸೇವೆ ಸೇರಿದೆ. ಈಗ 6ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ 224ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಐಎಎಸ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

ಸತತ ಸೋಲು ಕುಗ್ಗಿಸಿತ್ತು: "2019ರಿಂದ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸತತ ವೈಪಲ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತೀ ಸಲ ಫೇಲ್ ಆದಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಓದಬೇಕಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಾಗ, ಯಾವುದಾದರೂ ಎಂಎನ್ಸಿ ಕಂಪನಿ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು‌. ಇದೊಂದು ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಬಿಡು, ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡು ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ನನಗೆ 224ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೆಂಟರ್‌ಗಳಾದ ಶಬ್ಬೀರ್, ಹಿಮಾಚು ಗುರುಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 18 ಗಂಟೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ: "ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 12-14 ಗಂಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 8 ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 3-4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು, ರೆಡಿ ಆಗಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 18 ಗಂಟೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ!: "ಶೇ.80-85ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಉತ್ತರ ಬರವಣಿಗೆ (ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್)ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಬಾರಿ 201 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಹಿಂದಿನ ಸಲ 155 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆದಿತ್ತು‌‌. ಆ ವೇಳೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕಾರರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು‌. ಅಲ್ಲದೇ, ಇರಾನ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ) ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ, ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಸಂದರ್ಶನಕಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಂಡೆ" ಎಂದು ಪಾಟೀಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದು 980 ಅಂಕ: "ಒಟ್ಟು 2075 ಅಂಕಗಳ ಪೈಕಿ ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದು 980. ಮೊದಲ ರ‍್ಯಾಂಕ್​​ ಪಡೆದವರಿಗೆ 1040 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನನಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಜೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲದೇ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ" ಎಂದರು.

ಬಡವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಶ್ರಮಿಸುವೆ: "ಡಿಜಿಟಲ್​ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್​ ಬಳಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ‌ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಡವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ: "ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ಅಂಕ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ: "ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಿರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಐಎಎಸ್​ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟಾಪರ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು" ಎಂಬುದು ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

6 ವರ್ಷ ಸಾಮಾಜಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ದೂರ: "2-3 ವರ್ಷ ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕೇವಲ ವಾಟ್ಸಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿದ್ದರೆ ನಿತ್ಯ 4-5 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.‌ ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ.

"ಅದೇ ರೀತಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಓದುವವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ 'ರಾಹುಲ್​ ಪಾಟೀಲ 224' ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: "ಯುವಕರು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಲು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರ್ಥ‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಿರಿ, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ-ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆರಂಭಿಸಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ: "ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಓದುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು 10 ಬಾರಿ ಆದರೂ ಪುನರ್ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊಂದಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು" ಎಂಬುದು ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ರಾಹುಲ್ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಂ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, "ಎನ್​ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ, ಎಂಎನ್ಸಿ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಏಳು ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಳಿಕ 224ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾತುಗಳೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತೂ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ರಾಹುಲ್ ತಂದೆ ಜಯವಂತ ಪಾಟೀಲ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಸುರೇಖಾ ಗೃಹಿಣಿ. ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಂ ಊರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸದ್ಯ‌ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಐಜಿಎನ್‌ಎಫ್‌ಎ)ಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ (ಐಎಫ್‌ಎಸ್)ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯವರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ್: ರಾಹುಲ್​ ಪಾಟೀಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ವನಿತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಕೆಎಲ್‌ಇ ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.97, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.97, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.87ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಲೈಬ್ರರಿ, ಮೆಂಟರ್​ಗಳ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಛಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿರುವುದು ರಾಹುಲ್‌ ವಿಶೇಷ.

