ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ 9 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳ್ಳತನ; ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಖದೀಮ ಸ್ಪೈಡರ್ ಸತೀಶ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
ಕಳ್ಳ ಎಷ್ಟೇ ಚಾಣಾಕ್ಷನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ 9 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಸತೀಶ್ ಕಥೆ.
Published : May 26, 2026 at 9:02 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ 9 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಖದೀಮರನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿಕಟ್ಟಿರುವ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಸತೀಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಸತೀಶ್, ನರೇಂದ್ರ, ರಾಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸುನಿಲ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 486 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಒಂದು ಕಾರು, ವಾಚ್ ಹಾಗೂ 9.85 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮಾ. 14ರಂದು ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಶೋಕ್, ಗಿರೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೈಡರ್ ಸತೀಶ್ ವಿರುದ್ಧ 9 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್: ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಡಿಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳತನವನ್ನೇ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈತ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಂಧಿತನಾದರೂ ಜಾಮೀನು ದೊರೆತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಚಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಡಿಶಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಳಕ: ಒಡಿಶಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರಂಜನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ 50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದ್ದ. ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಒಡಿಶಾ ಪೊಲೀಸರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸತೀಶ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಚ್ಚೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸುವ ವಿಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ, ಪೂರ್ವ ಸಂಚಿನಂತೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸ್ಪೈಡರ್ ಸತೀಶ್ ಕರೆಯೋದು ಯಾಕೆ? ಜೇಡರಹುಳುವಿನಂತೆ ಹಾರುವ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ, ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಗೇಟ್ ಗೆ ಹಾರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಸತೀಶ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ನರೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಸತೀಶ್, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಹರೆ ತಿಳಿಯದಿರಲು ತಲೆಗೆ ಗೌನ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕೃತ್ಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಗದಿರಲು ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕಾಲಿಗೆ ಶೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕೃತ್ಯ ಬಳಿಕ ಧರಿಸಿದ್ದ ಗೌನ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಗದಿರಲು ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೋರರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ರೋಚಕ: ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಚಾಣಕ್ಷತನ ಮೆರೆದಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಳ್ಳತನದ ಬಳಿಕ ಕೃತ್ಯದ ಪೂರ್ವ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಥಳ ನೋಡಿ ವಾಹನವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಳಿ ಡ್ರಾಪ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಿರಲು ಡ್ರಾಪ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಕೋಡಾ ವಾಹನವೊಂದರಿಂದ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರೋಪಿ ರಾಕೇಶ್ನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ, ಬಳಿಕ ಸತೀಶ್ನನ್ನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದರು.
