ಸ್ಥಿರತೆಯತ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ
ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವರ್ತಕ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್.
Published : January 14, 2026 at 9:22 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಕಳೆದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿಗೆ ಬಾರಿ ದರ ಕುಸಿತ, ರೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಗು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಸೀಜನ್ವರೆಗೆ ಇದೇ ದರ ಇರುವ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ವರ್ತಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲದೇ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅತಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಹ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ರೈತರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಸಹ ಫಂಗಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರ ಕುಸಿದು ರೈತರು ವರ್ತಕರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಡಿಮೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೈತರು ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಶೀಥಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ರೈತರು ಈ ವರ್ಷ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊರತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆ ಇದ್ದರೆ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ರೈತರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಹಿ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮತೂಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುಸಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರ್ತಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಥಿರತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ತಕರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫಸಲು ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದ್ದ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವರ್ತಕ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಪೂರೈಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಧಾರಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ದರ ನೋಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕೆಡಿಎಲ್ 40 ಸಾವಿರದಿಂದ 55 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ 15 ಸಾವಿರದಿಂದ 30 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರ ಕುಸಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಭಾವ ಸಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಳಿ: ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಳಿ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ತಗುಲುವ ರೋಗಗಳು ರೈತರನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮುಟುರು ರೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳು ಬಂದರೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿವಿಗಳು ಅವಿರತ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರುದ್ರ ತಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ತಳಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧಕರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರುಚಿ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಇರುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಬ್ಬಾರ್.
