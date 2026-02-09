ETV Bharat / state

ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ - 3 ದಿನ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮೇಲುಕಾಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲೆಯನ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ (ETV Bharat)
ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲೆಯನ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮೇಲುಕಾಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲೆಯನ್ಸ್​ನ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಸ್‌. ಪಿ‌‌. ಯಾದವ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಸಂತತಿ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಭಾರತ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆ, ಹಿಮ ಚಿರತೆ, ಜಾಗ್ವಾರ್, ಪೂಮ, ಚೀತಾ ಎಂಬ 7 ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ 24 ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕು ಸಂತತಿ ಉಳಿವಿಗೆ ಭಾರತ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಹುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಶೇ‌.35 ರಷ್ಟು ಚಿರತೆಗಳು ಇವೆ. ಭಾರತ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, 7 ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕಿನ ಪ್ರಭೇದ ಪೈಕಿ 5 ಪ್ರಭೇದಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಚೀತಾ ಸಂತತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶೇ. 35ಕ್ಕೆ ಚೀತಾ ಸಂತತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹುಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಭೇದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು‌.

international-big-cats-summit-in-bandipur
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ (ETV Bharat)

ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಹಿಮ ಚಿರತೆ, ಜಾಗ್ವಾರ್, ಚೀತಾಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ - ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 23 ದೇಶಗಳಿಂದ 39 ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡಬೆಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅರಿಯಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇತಿಹಾಸ, ಕಾನೂನುಗಳು, ಎಸ್ಒಪಿಗಳು, ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು, ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ, ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ನಿರ್ಮಾಣ, ಲಂಟಾನಾ ತೆರವು, ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇರಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು‌.

ರಷ್ಯಾ, ಶ್ರೀಲ‌ಂಕಾ, ನೇಪಾಳ, ಕೀನ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಪೆರು, ನಮೀಬಿಯಾ, ಕಜಕಿಸ್ಥಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 23 ದೇಶಗಳಿಂದ 39 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ‌‌.

ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ : ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೃಂಗಸಭೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೇಲುಕಾಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ತಜ್ಞರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಡಂಚಿನ ಜನರು ಅರಣ್ಯ ಕಿರು ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ, ಆನೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಬಳಸುವ ಗನ್, ಅರವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗೆ, ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆ, ಗಸ್ತು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

