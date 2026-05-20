ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವ ಕೆರೆಬೇಟೆಯ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫಿಶ್​ ಹಂಟಿಂಗ್​ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ

ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವ ಕೆರೆಬೇಟೆಯ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Interesting information about the Kerebete ritual
ಕೆರೆಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)
Published : May 20, 2026 at 12:04 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೊರಬ, ಸಾಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕ್ರೇಜ್. ಕೆರೆಬೇಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೊಣಿ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟ್ರು ಅಂತನೇ ಅರ್ಥ‌.‌ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಜಾತ್ರೆ, ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆರೆಬೇಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರ ತನಕ ಕೆರೆಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಕೆರೆಬೇಟೆ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿದೆ: ಏಷ್ಯಾ‌ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (1,204) ಕೆರೆಗಳಿವೆ‌. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಭಿಪುರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೂಂದು ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆರೆಬೇಟೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಬೇಟೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು‌. ಆಗ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಕೆರೆಗೆ ಇಳಿಯುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ.‌ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ, ತಾವು ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳ‌ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು‌. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆರೆಬೇಟೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ದೇವಾಲಯ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹೀಗೆ.. ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಕೊಣಿ (ETV Bharat)

ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ: ಕೆರೆಬೇಟೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದವರು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ ಒಂದು ಕೊಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕೆರೆಬೇಟೆ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೆರೆಬೇಟೆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕೊಣಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುವವರ ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಓ... ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೆರೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ‌ ಕೊಣಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೀನು ಕೊಣಿ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೊಣಿ ಒಳಗೆ ಕೈಹಾಕಿ ಮೀನನ್ನು ತಾವು ತಂದಿರುವ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೀನಿಗೆ ಕೊಣಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕೆರೆ ತುಂಬ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೆರೆಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದ ಯುವಕ (ETV Bharat)

ಮೀನಿನ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ: ಕೊಣಿ ಹಾಕುವ ಕಲೆ ಗೂತ್ತಿರುವವರು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಾವು ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ, ಕುಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರ ಬರುತ್ತಾರೆ‌. ಹೊರ ಬಂದವರೇ, ತಾವು ಹಿಡಿದ ಮೀನಿನ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ, ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿ, ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ‌‌.

ಜೇಡಗೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ETV Bharat)

ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ: ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೀನು ಸಿಕ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ಯುವಕರ ದಂಡು ನೋಡುವುದೇ ಸೊಗಸು. ಕೆಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕವರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕವರು ಮುಖವನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆರೆಯ ಕೆಸರು ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು ಸಹ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೇಡಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಬೇಟೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಕೆರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ತಮ್ಮೂರಿನ ಕೆರೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ‌ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನೂ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸಹ ಮೀನು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಒಡೆದು ಮೀನುಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಕೋಡಿ ಬೀಳುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.

ಕೆರೆಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿ‌ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಣಿ ಲಭ್ಯ: ಕೆರೆಬೇಟೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೊಣಿ! ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊಣಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಮೀನು ಇದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ‌. ಅದು ಎಗರಿ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊಣಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮೀನು ಹೊರ ಹೋಗಲು ಒದ್ದಾಡುವಾಗ ಮೀನು ಒಳಗೆ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಿದಿರಿನ ಕೊಣಿಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗ ಅವುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಬಿದಿರಿನ ಕೊಣಿಗಳು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ‌. ಆದರೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಣಿಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಿಂದ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೇಗಿಲು ಇಡುವಂತೆ ಕೊಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡು ಹಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಕ್ರೇಜ್: ಕೆರೆಬೇಟೆ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆಯುದುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವು, ಡಿಎಆರ್ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆರೆಬೇಟಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಬೇಟೆ ಹಾಗೂ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಎರಡೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರೇಜ್. ಈ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಸಹ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಹವ್ಯಾಸ. ಈ ಭಾಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.

ಕೆರೆಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)

ಜೇಡಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಚಿದಾನಂದಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೇಡಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆರೆಬೇಟೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೆರೆಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕ ಜನ ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಹಾಗೂ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಇವರೆಡಕ್ಕೂ ಜನ ಬಹಳ ಕ್ರೇಜ್​ನಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆರೆಬೇಟೆಗೂ ಮೊದಲು ಕೆರೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಬೀರಪ್ಪನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಟಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ವಿವಿಧ ಮೀನಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಕಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮೀನು ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆರೆಬೇಟೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೊದಲೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಿಟ್ಟ ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದ ಆಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೂಣಿ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮನೆಗೆ 10 ಕೂಣಿ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 88 ಮನೆಗಳಿವೆ. 887 ಕೂಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖಂಡ ರಂಗನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆರೆಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)

ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು‌‌. ಇಂದು ಕೂಣಿ ಬೇಟೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಮೀನುಗಳ ಸಹ ಸಿಕ್ಕವು‌. ಗೌರಿ, ಕಾಟ್ಲಾ, ಫಾರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೀನುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಣಿ ಬೇಟೆ ಮಾಡಿದ ಪವನ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಜೇಡಗೆರೆ ನಿವಾಸಿ, ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆರೆಬೇಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಬಂದಿರುವೆ. ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಲವು ಮೀನುಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ನಮ್ಮಂತೆ ಕೆರೆಬೇಟೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು‌. ಇದೂಂದು ಗ್ರಾಮದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೂರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಕೂಡಗಿನಿಂದ ಕೆರೆಬೇಟೆಗೆ ಬಂದ ಯುವಕ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನೆಗೆ 10 ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಕೂಣಿಗೆ 600 ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೆರೆಬೇಟೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕವು. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೀನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ, ಕೆರೆಬೇಟೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆರೆಬೇಟೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್. ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕೂಣಿಗೆ 2 ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು 1 ಸಾವಿರ ಕೂಣಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಇದೆ ಅಂತ ಗೂತ್ತಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಹಾಗೆ. ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೂಣಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಬಿದಿರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಕೆರೆಬೇಟೆ ನೋಡಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ಸುಶೀಲಾ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆರೆಬೇಟೆ ನೋಡಲೆಂದೇ ನಾವು ಜೇಡಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಟೆ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆರೆಗೆ ಇಳಿದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

