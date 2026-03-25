ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ-ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಾಹುಕಾಲ, ಸಿಎಂ ಶಾಲು, ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ, ನೀರು ಕುಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ
ಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
Published : March 25, 2026 at 3:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಹುಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ, ಸಿಎಂ ಶಾಲು, ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ, ನೀರು ಕುಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ಮಾ.6ರಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ ನೋಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ರಾಹುಕಾಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು ನಿಜ. ನಿಮ್ಮಂತವರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ?. ನಾನು ಹಿಂದೆ ರಾಹುಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಯವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆನೂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ನನಗೆ ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕಕಾಲ, ಯಮಗಂಡಕಾಲ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ನೀವು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯುಗಾದಿ, ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಂಸ ತಿಂತೇನೆ. ನೀವು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಿರಾ?. ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ರಾಹುಕಾಲ, ಯಮಗಂಡಕಾಲ, ಗುಳಿಕಕಾಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ ಎಂದರು.
ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ: ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವ ಹೇಳಿದ ಸಿಎಂ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನವನ್ನು ಸಿಎಂ ಪಠಿಸಿದರು.
ನೀವು ಶಾಲು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಆದ್ರಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಕುವ ಶಾಲು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಕಾಲೆಳೆದ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ನೀವು ಶಾಲು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಆದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೇ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಲು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಮುನ್ನದಿಂದ ನಾನು ಶಾಲು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಟವೆಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಬಗ್ಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಶಿ ನೀಡಿದರು.
ಶಾಲು ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ಲೀ ಶಾಲು ಎಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ನಾನು ಈಗ ಹಾಕಿರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ಲೀ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಂದರು. ಆಗ ಡಿಕೆಶಿ, ಅದು 13,500 ರೂ. ರೇಟ್ನ ಶಾಲು ಎಂದರು. ಆಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೌದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಡಿಕೆಶಿ ಅವರೇ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಇದು ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು. ಆಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಎಂದರು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತೀರಿ: ಸಿಎಂಗೆ ಅಶೋಕ್ ಟಾಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಾ, ಸಿಎಂ ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ರಾಹುಕಾಲ ಆದ ನಂತರ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಹುಳಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಕಾಲೆಳೆದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿರೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ದೀನಾ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ನೀರನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಿಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತೇನೆ. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಬಾವಿ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಕಸ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಸ ಇರೋದು. ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
