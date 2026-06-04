189 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಖತರ್ನಾಕ್ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಂಧನ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ
ಇನ್ಸ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಲಾಡಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 4, 2026 at 9:59 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ 189 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಂಚಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೈಸೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಬೆನ್ನತ್ತಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅನಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯತೀನ್ ರಮೇಶ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾದಾಬ್ ಅಂಜುಮ್ ಸೈಬರ್ ಆರೋಪಿಗಳು. ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಯತೀನ್ ರಮೇಶ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾದಾಬ್ ಅಂಜುಮ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕೆ.ಆರ್. ನಗರದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಖಂಡೆಲ್ ಅವರನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಲಾಭ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು.
ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಖಂಡೆಲ್ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 13,69,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಂಚಕರು ಚಿನ್ನ ತಲುಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟ ನಂತರ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಖಂಡೆಲ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಲಾಡಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ನಾಲೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಇವರು ಈವರೆಗೆ 56 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 196 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು 189.49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 12 ದೂರುಗಳು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬೇನಾಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ವಂಚನೆ ಎಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಖತರ್ನಾಕ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇನಾಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆದು ಬೇನಾಮಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ದೇಶದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಮುಗ್ಧ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್, ಒಟಿಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಹಣವನ್ನು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಚೆಕ್ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದೆ ಇವರ ವಂಚನೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇನಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಂಚನೆ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಲಾಭದ ಆಸೆಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಇವರು ಬೀಸುವ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈತನಕ ಇವರು ಸುಮಾರು 189 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ದೋಚಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇವರ ಮೂಲ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಬೇನಾಮಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಹೋದವರಿಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈತನಕ ಕಳೆದುಹೋದ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 173 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಇಐಆರ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರು.
ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದರೆ, ಉಳಿದವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸದೆ ಉದ್ಧಟತನ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರೇ ಅವರು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2024 ರಲ್ಲಿ 2,315 ಮಂದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 300 ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2025ರಲ್ಲಿ 2,220 ನೋಂದಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 375 ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ 1,075 ನೋಂದಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 445 ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಶೇಖಡಾ 66ರಷ್ಟು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಆರೋಪಿ: ಹುಣಸೂರಿನ ಚಿನ್ನ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐವರನ್ನು ವಸಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಯಾದ ಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಇವನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆತ ಎಲ್ಲೇ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲದಂಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಲಾಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಪರಿಚಯ: ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಗಾಗಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಗೂಗಲ್ ಫಾರಂ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಮನೆಯ ವಿಳಾಸ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಸೆಲ್ಪಿ ಫೋಟೋ, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೋಕೇಷನ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಾಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂನಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿನ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಲಿದ್ದು, ಕಳ್ಳತನ ತಪ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದರು.
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 26 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿದ್ದು, 155 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೇ ರಾತ್ರಿ ಬೀಟ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನಿಡಿದರು.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ : ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ನಂಜನಗೂಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೆಸರು, ವೃತ್ತಿ, ಹಾಲಿ ವಾಸ ಸ್ಥಳ, ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿಯವರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಕಲೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಲಸಿಗರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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