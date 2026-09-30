ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ 3 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ: 54 ಮನೆಗಳು, 8 ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ; ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು
ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಆಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MRPL) ಫೇಸ್-3 ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : September 30, 2026 at 11:00 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಆಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MRPL) ಸಂಕೀರ್ಣದ ಒಳಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಫೋಟದ ರಭಸಕ್ಕೆ ನೆರೆಯ ಬಾಳ, ಕಳವಾರು ಹಾಗೂ ತೋಕೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 54 ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಮನೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ (ಅಂದಾಜು 30) ಎಂಬ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಂಭೀರ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬವರನ್ನು ನಗರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ 8ಕ್ಕೂ ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಫೋಟದ ತರಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನದಿಂದ ಮೂರು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಕಳವಾರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 19 ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ 1 ಚರ್ಚ್, 1 ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು 1 ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3 ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೋಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 25 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು 5 ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಾಳ, ಕಳವಾರು ಹಾಗೂ ತೋಕೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 54 ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ 8 ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೋಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಗೋಡೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ.
ಭೂಕಂಪದಂತೆ ಅಲುಗಾಡಿತು, 5 ಸಾವಿರ ಹಂಚುಗಳು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದವು - ಫಾದರ್ ಮೈಕಲ್: ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಳವಾರು ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ಮೈಕಲ್ ಅವರು ಘಟನೆಯ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ 12:15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಇಡೀ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿ, ಭೂಕಂಪವೇ ಆಯಿತೇನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಲುಗಾಡಿತು. ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಕಿಟಕಿ-ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಭಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ನಿವಾಸದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸುಮಾರು 4,000 ದಿಂದ 5,000 ಹಂಚುಗಳು ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ, ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳು ಚೂರಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರದ ಕಾರಣ ಜನರಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಾನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೂರು ಮಂದಿಯೂ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಓಡಿಬಂದೆವು- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಶ್ರೀವರ್ಷ: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ವರ್ಷ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಸಮೀಪದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಶ್ರೀವರ್ಷ ಅವರು ತಾವು ಕಂಡ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಜನರಿದ್ದೆವು. ಕೇವಲ 5-10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಆ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದವು. ನಾವು ಹೊರಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೇವಲ 200 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ತಕ್ಷಣ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ತೆರಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಫೋಟವೇನಾದರೂ ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಓಡಿಬಂದೆವು. ದೈವಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಗ್ರಹ: ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಹಾನಿಯ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು: ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮನೀಶ್ ಕರ್ಕಡ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಘಟಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆರೋಪದಡಿ ಕೋಕರ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೀಟರ್ ಘಟಕ (CHT Unit) ಹಾಗೂ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಕರ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೀಟರ್ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (Head of Coker Hydrotreater Unit, Phase-3, MRPL, Bala, Katipalla) ಮತ್ತು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (Head of MRPL, Surathkal) ವಿರುದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ (53) ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಫೇಸ್-3 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಊಟ, ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 'ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಡ್ ಆಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್'ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ: ದಿನಾಂಕ 30-09-2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 12:15 ಗಂಟೆಗೆ ಫೇಸ್-3ರ ಕೋಕರ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೀಟರ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ (CHT Unit) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಭಾರೀ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಛಿದ್ರಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರಭಸವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ದೂರುದಾರ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಇಂದ್ರಜಿತ್, ರಮಣ್ ಕುಮಾರ್, ಲೋಕೇಶ್ ಕುಳಾಯಿ, ಜಯರಾಮ್, ಜೆರೋಮ್, ಅವಿನಾಶ್, ಅಕ್ಷಯ, ಜಗಜೀವನ್ ಸಿಂಗ್, ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಮನೀಶ್ ಕರ್ಕಡ ಎಂಬವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮನೀಶ್ ಕರ್ಕಡ ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಮನೀಶ್ ಕರ್ಕಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್-3ರಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಚ್ಟಿ ಯುನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೆ ಯುನಿಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ವಹಿಸಿದ ಅತಿಯಾದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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