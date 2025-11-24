ETV Bharat / state

ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್​​​​​​ ಕಂ ಬಾಂದಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್​ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ​:​ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ

ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್​​​​​​ ಕಂ ಬಾಂದಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್​ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ 132 ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ರೈತರು ಗೇಟ್​ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KALASUR BRIDGE BAANDARA HAVERI HAVERI ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್​​​​​​ ಕಂ ಬಾಂದರ
ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್​​​​​​ ಕಂ ಬಾಂದಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್​ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 24, 2025 at 10:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಕಳಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್​​​​​​ ಕಂ ಬಾಂದಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್​ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಲಾಖೆ 132 ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ರೈತರು ಲೇಬರ್​ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 44 ಗೇಟ್​ಗಳಂತೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಂದಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 132 ಗೇಟ್​ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರೇ ನೂತನ ಗೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ವೈಸರ್​ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಿ ಗೋಣಿಚೀಲದ ತುಣುಕುಗಳಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ಟಗೇಟ್ ಹಾಕಿದರು. ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಗೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮರಳು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೋಲಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೇಟ್​ ಹಾಕಿಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಮೂರನೇಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್​ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಂದಾರ ತುಂಬಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂತಸವನ್ನು ರೈತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್​​​​​​ ಕಂ ಬಾಂದಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್​ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ (ETV Bharat)

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ಗೇಟ್​: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವನಾಡಿ ವರದಾ ನದಿಗೆ ಸುಮಾರು 14 ಕಡೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್​​​​ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್​​​​​​ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೇಟ್​ ಅಳವಡಿಸುವದರಿಂದ ಬ್ಯಾರೇಜ್​ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಕಳಸೂರು ಶೇಷಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳ ಕ್ರೈಸ್ಟ್​​ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದರು.

KALASUR BRIDGE BAANDARA HAVERI HAVERI ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್​​​​​​ ಕಂ ಬಾಂದರ
ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್​​​​​​ ಕಂ ಬಾಂದಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್​ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ (ETV Bharat)

ಕಳಸೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 98 ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್​ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೇಟ್​​ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರರಿಲ್ಲಾ. ಆದರೆ ಇದು ರೈತರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿತ್ತು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಗೇಟ್​ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ, ಸ್ವತಃ ತಾವು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗೇಟ್​ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ರೈತರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂಗಾರು ಸಮೃದ್ಧಿ: ರೈತರು ನೀಡಿದ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾವೇ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಮುಂದಾದ ವಿಷಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ತಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಪದೇ ಪದೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಶೇಷಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೂಸನೂರು ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಳಸೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್​ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೇಟ್​ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ​ 44 ಗೇಟ್​, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್​ ಎತ್ತರದ 44 ಗೇಟ್​ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್​ ಎತ್ತರದ 44 ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು. ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕುಡಿಯಲು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸಹ ಈ ನೀರು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ಏರಿಕೆ: ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ವರದಾ ನದಿಯ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಕಳಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು. ಇದಲ್ಲದೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಸಹ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತಾಯಿತು ಎಂದು ರೈತರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂಗಾರ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅತಿಯಾಗಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೆವು. ಈ ಬ್ಯಾರೇಜ್​ ನೀರು ಬಳಸಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ರೈತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯಾದರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನದಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಬರುತ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್​ಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡದ ಕಾರಣ ಈ ಗೇಟ್‌ಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ. ಇಲಾಖೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ನದಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೋದಾಮು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಇರುವ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಗೇಟ್‌ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹಾಕಬೇಕು. ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಗೇಟ್​ ಕಳ್ಳತನವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರ್; ಮರುದಿನವೇ ಢಮಾರ್

TAGGED:

KALASUR BRIDGE
BAANDARA HAVERI
HAVERI
ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್​​​​​​ ಕಂ ಬಾಂದರ
CREST GATE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ, ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವೇ? ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಕಿಟ್!​

ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್​ಯುವಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹುಂಡೈ!

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀಪ್ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್​ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್​​ ಮಾಡೋದೇಕೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.