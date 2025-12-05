ETV Bharat / state

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಸಾವು, ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ; ಏನಿದರ ಲಾಭ?

ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಬಳಿ​ ಸರ್ಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

NH 75 NH 73 DAKSHINA KANNADA BC ROAD CIRCLE RAMBLER STRIPS ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್
ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್​ ಕಡೆ ಬರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 5, 2025 at 6:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹರೀಶ ಮಾಂಬಾಡಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್​ ಅಡ್ಡಹೊಳೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್​ನಿಂದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಎರಡು ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು.

ಹೌದು... ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್​ ಕಡೆ ಬರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೀಗ ಕಂಪನ ಪಟ್ಟಿ (ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೆಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಕಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ETV Bharat)

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಲ್​ಗೆ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರು ಬಡಿದು, ಕಾರಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶಿಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕುರಿತು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.

NH 75 NH 73 DAKSHINA KANNADA BC ROAD CIRCLE RAMBLER STRIPS ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ETV Bharat)

ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ವಾಹನದಟ್ಟಣೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ತಿರುವಿನಿಂದ ಸರ್ಕಲ್​ವರೆಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾದರೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಸಮೀಪ ಬರುವಾಗ ಎಡಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದರೂ ಕಷ್ಟ, ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗದ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ದಿಢೀರನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವುದುಂಟು.

NH 75 NH 73 DAKSHINA KANNADA BC ROAD CIRCLE RAMBLER STRIPS ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ETV Bharat)

ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಬೇಕು: NH 75, NH 73 ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳವಿದು, ಗೂಡಿನಬಳಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೇಟೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೈಪಾಸ್​​, ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್​​​ ಸೇತುವೆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್​​-ಅಡ್ಡಹೊಳೆ ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ವೃತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹಾಗೂ ಗೂಡಿನಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್​ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಎದುರು ಬದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

NH 75 NH 73 DAKSHINA KANNADA BC ROAD CIRCLE RAMBLER STRIPS ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ETV Bharat)

ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್​ಗೆ ಬರುವ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಜಾಮ್​ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸದ ಬೃಜೆಶ್ ಚೌಟ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವೃತ್ತದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

NH 75 NH 73 DAKSHINA KANNADA BC ROAD CIRCLE RAMBLER STRIPS ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ETV Bharat)

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ: ಅಪಘಾತದ ನಡೆದು ಮೂರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವೃತ್ತದ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಸಿಗ್ನಲ್, ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಂಪನ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: "ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ವೃತ್ತ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೇ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಸರ್ಕಲ್​ಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ; ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳ ನಡುವೆ ಆಟೋ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ- 6 ಮಂದಿ ಸಾವು

TAGGED:

NH 75 NH 73
DAKSHINA KANNADA
BC ROAD CIRCLE RAMBLER STRIPS
ರಂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್
RAMBLER STRIPS ON NATIONAL HIGHWAY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.