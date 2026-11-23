ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪದ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಿಕೆಗಳ ಜೋಡಣೆ: ಇದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಫಲಶ್ರುತಿ
ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಸರಣಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪದ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ವರದಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 3:00 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪದ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿನ ಆಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಸರಣಿ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಜೋಕಾಲಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಝಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆರವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಆಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಈಗ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಕುರಿತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.
ಪಾರ್ಕ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ, ವಿವಿಧ ಆಟಿಕೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯದ ಕುರಿತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಜಿಂಕೆ ಮೇಲೆ ಮಗುವೊಂದು ಕುಳಿತು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಮಗು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಪುನಃ ಪಾರ್ಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಆಟಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಈಟಿವಿ ವರದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಷ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಇಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಜೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಆಟಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದವರು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲಾಖೆಯವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರವಾಸಿಗ ಸಭ಼ ಫಿರೋಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತುಂಬ ರಶ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಲು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಆಟ ಆಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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