ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ: ತಗ್ಗಿದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೊರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ನೂರುಲ್ಲಾ .ಡಿ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 5:55 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಜನರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಆಸರೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಉರಿಯುವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 92 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣದ ಹೊರೆ ಇತ್ತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚಾಗುವ ಲೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಡ್ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 250-500 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಲೈಟ್, ಅಲೋಜಿನ್ ಲೈಟ್ನಂತಹ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದ್ಯ 120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹಣ ಗಣನೀಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಶೇ.52.8 % ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ: ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಇಡಿ (LED) ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶೇ.52.8 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. 2010-11ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಇಡಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾದ್ರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು.
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಬಲ್ಬ್ಗಳು: ಈ ಬೀದಿ ದೀಪಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು 2019ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೊದಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 24 ಸಾವಿರ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ 18,552 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ ದೀಪಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 15 ರಿಂದ 300 ವ್ಯಾಟ್ಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎತ್ತರದ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿರುವ ದೀಪಗಳಿಗೆ (ಹೈಮಸ್ಟ್ ಲೈಟ್) ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಸರಾಸರಿ 87 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರದಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 120 ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 31,512 ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿವೆ. ದೀಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಸುಮಾರು 41-42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಬೆಳಕಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ: ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿದೀಪದ ಯೋಜನೆ ಬೆಳಕಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲ ಹಳೇ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಖರತೆಯನ್ನು ಹೊರ ಸೂಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳಕು ಹರಡಿ, ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಖರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದೂರದಿಂದ ಕಾಣುವ ತೀವ್ರ ಬೆಳಕಿನ ತೊಂದರೆಯೂ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಿದೀ ದೀಪದ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ, ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 1,066 ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರಳಿ ಕೈಯಾರೆ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಪದ್ದತಿ ಇತ್ತು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಆನ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:15ಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಆಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಇಇ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಹೆಚ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಈ ಮುಂಚೆ 92 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿಸಿಎಮ್ಎಸ್ ಮಾಡಿದ (ಎಲ್ಇಡಿ) ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಳಿಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 42 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶೇ.52 ರಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಬಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ 4 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಳಿಕೆ 50-60 ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೊದಲು ನಗರದಲ್ಲಿ 250ಯಿಂದ 500 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ಗಳಿದ್ದವು. ಅ ಕಾರಣ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ 120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿ 24 ಸಾವಿರ ಲೈಟ್ಗಳಿದ್ದವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ 21,500 ಲೈಟ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಉಳಿದವು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಎಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 21,500-21,800 ರಷ್ಟು ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಟ್ಟು 31,512 ಸಾವಿರ ಲೈಟ್ಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ 24 ಸಾವಿರ ಲೈಟ್ಗಳಿದ್ದಾಗ 87-92 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಬರುವುದು, ಇದೀಗ 31,512 ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ 42-43 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ಎರಡು ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
ಲೈಟ್ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನವಿ: ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಗರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಲೈಟ್, ಅಲೋಜಿನ್ ಲೈಟ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕಾಗುವ ಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 92 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಈ ಲೈಟ್ಗಳು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 42-45 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೊಂಚ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಗಳು ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ. ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಳಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬರಲಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚಾಗುವ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಇನ್ನು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆವರಗೆರೆ ನಿವಾಸಿ ಆವರಗೆರೆ ವಾಸು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ 92 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 42 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಕೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 92 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು, 42 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಬಾತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆವರಗೆರೆ ತನಕ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲ ಕಡೆ ಇರುವ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಲೈಟ್ಗಳು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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